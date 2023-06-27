Бетербиев: Кадыров – самый первый болельщик. А потом уже все остальные

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) высказался о своих отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Да, после крайнего боя увиделись с ним. Он, как всегда, поздравил меня. Без подарка меня никогда не отпускает. Он мне ещё в юности сказал: «Артур, я тебе помогу всем, чем смогу. Финансово, морально. Но в ринге ты должен боксировать. И я до сих пор стараюсь в ринге боксировать. Мне очень приятно, что он ко мне так относится, у нас такие хорошие отношения.

Но мне более приятно, что он мотивирует всех спортсменов республики. Когда спорт встанет на ноги, они начнут выступать на всероссийских, международных соревнованиях. Сам глава поддерживает не только бокс и футбол, а разные виды спорта. Он с каждым спортсменом на связи, какие-то пожелания говорит. Это очень круто, на самом деле. Некоторым это может быть уже обыденно. Но он очень сильно болеет за наших ребят. Он – самый первый болельщик. А потом уже все остальные», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.