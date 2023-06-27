Сергей Ковалёв показал фото с Сильвестром Сталлоне
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, российский ветеран Сергей Ковалёв разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивное фото с прославленным голливудским актёром Сильвестром Сталлоне.
«Рад был познакомиться», — говорится в описании к фото.
Фото: Из личного архива Сергея Ковалёва
Напомним, Ковалёв не выступал с мая 2022 года, когда победил болгарина Тервела Пулева единогласным судейским решением, успешно дебютировав в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг). В общей сложности Сергей провёл 40 боёв, отпраздновав победу в 35 поединках и четыре раза уступив. Один бой был признан ничейным.
40-летний Сергей Ковалёв показал взрывную работу на груше:
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