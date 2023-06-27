Бивол рассказал, когда рассчитывает провести бой, и назвал желаемого соперника

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, что хотел бы вернуться на ринг осенью, и выразил желание подраться с Джермаллом Чарло, если тот выиграет у Сауля Альвареса.
«Когда следующий бой? Надеюсь, в сентябре или октябре. Мы не вели переговоры с Буатси, но он мог стать моим прошлым соперником. Я готов к любому бою в своей весовой категории. По поводу того, где будет поединок, у меня нет предпочтений. Если будет возможность подраться за пояса, спущусь во второй средний вес. Хотел бы подраться с Чарло, если он выиграет у Канело. Но не стремлюсь к конкретному имени. Если будет хорошее предложение спуститься за поясом, я это сделаю, но предпочитаю драться в своём весе», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.
Бивол провёл 21 поединок в профессиональной карьере и одержал в них 21 победу.
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