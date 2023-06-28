Кори Андерсон: Хилл забрал титул UFC у парня, которого я бил на двухнедельном уведомлении

Бывший претендент на титул Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Кори Андерсон вновь раскритиковал действующего обладателя титула UFC, соотечественника Джамала Хилла, ранее пренебрежительно высказавшегося о бойцах из соседнего промоушена.

«Он говорит, чтобы я показал ему свой послужной список. Кто-то написал, что это конфликт. Да это не конфликт, а ерунда. Он может говорить всё, что ему угодно — мне всё равно. Он отобрал титул у парня [Гловера Тейшейры], над которым я доминировал, выйдя на бой на двухнедельном уведомлении. После этого UFC отказались давать мне чемпионский бой, а ему дали», – приводит слова Андерсона издание MMA Fighting.

Ранее в интервью Андерсон назвал лучшего полутяжеловеса UFC.