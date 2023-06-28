Кори Андерсон назвал лучшего полутяжеловеса UFC – это не действующий чемпион

Бывший претендент на титул Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Кори Андерсон раскритиковал действующего обладателя титула UFC, соотечественника Джамала Хилла за отсутствие достойной оппозиции, упомянув россиянина Магомеда Анкалаева.
«Да, Хилл — чемпион, но с кем он дрался? Он не дрался с Магомедом Анкалаевым, которого я считаю лучшим. Он не дрался с Иржи Прохазкой. Он побил Гловера Тейшейру, а ему 44 года, и после поражения он объявил об уходе, заявив, что больше не хочет драться. Тейшейра сказал об этом, а Хилл прошёл с ним всю дистанцию. Он не побил никого, кто заслуживал бы доверия», – приводит слова Андерсона издание MMA Fighting.
Напомним, Анкалаев не дрался с декабря, когда свёл вничью титульный поединок с поляком Яном Блаховичем.
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