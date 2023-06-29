Кормье объяснил, почему Джон Джонс не должен стать бойцом года в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс номинантов на звание лучшего бойца года в организации по версии ESPN.

Напомним, в список вошли:

— действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американец Джон Джонс;

— действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс;

— действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев;

— экс-чемпионка UFC в двух весовых категориях, бразильянка Аманда Нуньес.

«Не знаю, можно ли оказаться на этой позиции из-за одного боя против Сириля Гана, и это не критика Сириля, просто нужно подумать о других. Махачев победил Оливейру в бою за титул, а затем защитил его против Александра Волкановски. Нуньес лишилась пояса, но затем вернула его. Эдвардс сделал то, что сделал… Джон Джонс здесь, потому что он крупнейшая звезда», – сказал Кормье в эфире ESPN.

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