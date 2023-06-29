Абус Магомедов: на спаррингах я проводил по десять раундов, готов размазать Стрикленда
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Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с седьмым номером дивизиона Шоном Стриклендом.
Бой Стрикленда и Магомедова возглавит турнир UFC Vegas 76, который пройдёт в ближайшие выходные в Лас-Вегасе. Для Абусупьяна это лишь второй бой в промоушене, в дебюте он нокаутировал Дастина Штольцфуса за 19 секунд.
«Я изначально готовится на бой к марту, поединок отменили, потом на май готовился, тот поединок тоже был отменён. Но у меня хорошая команда, эти люди меня всегда поддерживают. На тренировках спарринговал не пять, а десять раундов. Я готов умереть в октагоне, и я размажу этого парня», — сказал Магомедов на пресс-конференции UFC.
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