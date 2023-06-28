Дагестан захватывает UFC под разными флагами. «Немец» Абус рвётся к вершине

В ближайшие выходные на турнире UFC Vegas 76 выступит уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, представляющий Германию. Магомедов станет участником главного события, хотя для него это лишь второй бой в главном промоушене мира. При этом Абус сразу получает в соперники Шона Стрикленда с седьмого места рейтинга, и возможная победа станет для него огромным прыжком вверх.

Это огромный аванс для Магомедова, но у российско-немецкого бойца действительно есть отличный потенциал. Уже в своём дебютном бою в UFC Абусупьян эффектно разобрался с Дастином Штольцфусом, убрав американца за 19 секунд.

Что следует знать об Абусупьяне Магомедове перед тем, как он окажется в рейтингах? Абус занимался борьбой в детстве, а в 2005 году его родители эмигрировали в Германию, где он и начал заниматься смешанными единоборствами. Позднее будущий боец UFC и сам обосновался вместе с семьёй в Германии, растит с женой четверых детей и даже знает шесть языков.

В 20 лет Магомедов начал карьеру и бился поначалу в местных лигах с переменным успехом. Более известным широкой публике он стал лишь после перехода в PFL. Там Абус мощно стартовал в плей-офф, отметившись парой нокаутов, но в финала турнира сам улетел в нокаут от Луиса Тэйлора уже на 33-й секунде, упустив возможность с ходу завоевать титул. До контракта с UFC оставалось почти три года, за которые Абус провёл всего два поединка — в EMC и KSW.

Интересно, что в одном из поединков в PFL Магомедова секундировал на тот момент чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Абус рассказывал, что получил от Орла совет, которым пользуется по сей день. Хабиб рекомендовал Магомедову всегда осматривать всю арену, каждый её угол, что помогает лучше находить дистанцию в поединке. По признанию Абуса, сначала он не понял наставления звёздного соотечественника, но позже оценил совет легенды.

В 2021 году Абусупьян подписал контракт с UFC, но дебюта пришлось ждать долго. Сначала сам Магомедов слетел из-за травмы перед боем с Джеральдом Мëршартом, а поединок с Алиасхабом Хизриевым сорвался из-за проблем с визой. Третья попытка была предпринята в марте 2022 года, но теперь травмировался уже соперник. Тот самый бой со Штольцфусом состоялся лишь в сентябре 2022 года в Париже и принёс Магомедову бонус в $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера. Интересно, что между всеми этими сорванными поединками Абусупьян успел опубликовать в YouTube часовой фильм «Road to UFC».

К слову, злоключения Абуса не закончились после боя в сентябре. Затем снова отменились поединки — с Мëршартом и Махмудовым. Итого — один бой при шести попытках. И это момент, который смущает в карьере Магомедова больше всего. За последние четыре с половиной года он провёл всего три боя, что несколько настораживает.

Что касается навыков Абусупьяна Магомедова, то он больше ставит на ударную технику. Говорит, что так интереснее болельщикам. Антропометрия ему позволяет использовать именно такой стиль. Размах рук Абуса, по его собственным словам, составляет 212-214 сантиметров, что встречается даже не у каждого тяжеловеса, а для среднего дивизиона это и вовсе аномальные значения. Такие данные позволяют Магомедову обстреливать любого соперника на дистанции руками и ногами, но при необходимости Абус может действовать эффективно и в партере.

Несмотря на то что Магомедов очень давно живёт в Германии, он ещё не обзавёлся местным гражданством. В 2015 году Абусупьян стал участником неприятного инцидента. На чемпионата по борьбе один из участников плюнул ему на бороду и получил пощёчину в ответ. Был суд, и теперь Магомедов должен провести 10 лет без штрафов и нарушений, чтобы получить гражданство. После этой процедуры Абус хочет вернуться жить в Дагестан. В том числе из-за налогов — 13% в России против 45% в Германии.

До титульного боя Абусупьяну Магомедову придётся ещё немало пройти. Впрочем, боец не переживает и уверен, что способен подобрать ключи к Исраэлю Адесанье. Сейчас в дивизионе наблюдается определённый застой, в претендентах на титульный шанс Роберт Уиттакер, уже дважды проигравший Адесанье, и Дрикус Дю Плесси, которого Абус, к слову, даже не считает бойцом.

В бою со Стриклендом Абусупьяну нужно ярко показать себя, и это поможет немецкому дагестанцу раскрутить себя и быстро приблизиться к топ-5 рейтинга. Тогда и до Адесаньи будет рукой подать.