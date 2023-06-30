«Самое большое посмешище». О'Мэлли вместе со своим тренером — о бое Маска и Цукерберга

Тим Уэлч, тренер звёздного американского бойца UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шона О'Мэлли, а также сам О’Мэлли высказались об ожидаемом поединке между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.

«Если они всё-таки подерутся, ничем иным, как самым большим посмешищем, я это не назову», — сказал Уэлч на канале Suga в YouTube.

«Разве что они оба не сядут на какую-нибудь диету и в течение года не обзаведутся тренерами. Цукерберг тренировался. Илон говорит, что тренируется. Представьте себе Илона, который постоянно пытается спасти Землю, вдруг говорит: «Ладно, я должен, чёрт возьми, взять небольшой отпуск для этого боя», — сказал О’Мэлли.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: