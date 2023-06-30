Маск и Цукерберг дали согласие на бой в Колизее, проинформировав Дану Уайта

Официальный представитель правительства Италии связался с американским предпринимателем Марком Цукербергом по поводу организации его возможного боя с другим американским бизнесменом Илоном Маском в Колизее. Об этом информирует TMZ.
Сообщается, что представители Цукерберга уже связались с президентом UFC Даной Уайтом и передали ему предложение, полученное из Италии. Представители Уайта, в свою очередь, связались с итальянской стороной. Отмечается, что и Цукерберг, и Маск не против того, чтобы сразиться в Колизее.
Напомним, некоторые бойцы и ветераны UFC, в частности Джон Джонс, Чарльз Оливейра, Жорж Сен-Пьер, Хорхе Масвидаль и Шон Стрикленд, уже предложили свою помощь в подготовке Цукерберга и Маска к бою.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
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