Тренер Махачева объяснил, за счёт чего Яир Родригес может победить Волкановски

Тренер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева Хавьер Мендес высказался о шансах Яира Родригеса выиграть у Алекса Волкановски.

Поединок Волкановски и Родригеса за титул чемпиона в полулёгком весе 8 июля возглавит турнир UFC 290.

«Это трудный бой. Волкановски будет фаворитом, но вполне вероятно, что Родригес сможет задействовать свои фишки, чтобы доставить неприятности Алексу. Здесь вполне возможен апсет, но не знаю, случится ли он. Волкановски — фаворит, есть много причин считать, что он продолжит править в полулёгком весе, но Яира нельзя сбрасывать со счетов.

У него много качеств, которые делают его особенным бойцом, у него особая техника. Родригес может работать эффективно с любым бойцом, если дать ему возможность работать в стойке. Чем больше он будет в стойке, тем больше шансов на победу. Я знаю Яира, он отличный парень, я буду за него. Было бы неплохо, если бы он сделал это одним из своих ударов в виде вопросительного знака, но да, добиться победы будет непросто», — приводит слова Мендеса FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.