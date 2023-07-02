Россиянка Яна Сантос потерпела третье поражение подряд в UFC

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В рамках предварительного карда россиянка Яна Сантос встретилась с представительницей Бразилии Кэрол Розой.
Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильянки раздельным решением судей. Таким образом, Сантос потерпела восьмое поражение в смешанных единоборствах и третье подряд в UFC. Также на её счету 14 побед.
Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.
Основной кард
Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов;
Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
Макс Гриффин — Майкл Моралес;
Ариане Липски — Мелисса Гатто;
Исмаэль Бонфим — Бенуа Сен-Дени;
Абдул Разак Альхассан — Брунно Феррейра
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