Россиянка Яна Сантос потерпела третье поражение подряд в UFC

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В рамках предварительного карда россиянка Яна Сантос встретилась с представительницей Бразилии Кэрол Розой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильянки раздельным решением судей. Таким образом, Сантос потерпела восьмое поражение в смешанных единоборствах и третье подряд в UFC. Также на её счету 14 побед.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.

Основной кард

Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов;

Дамир Исмагулов — Грант Доусон;

Макс Гриффин — Майкл Моралес;

Ариане Липски — Мелисса Гатто;

Исмаэль Бонфим — Бенуа Сен-Дени;

Абдул Разак Альхассан — Брунно Феррейра