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Россиянка Яна Сантос потерпела третье поражение подряд в UFC

Россиянка Яна Сантос потерпела третье поражение подряд в UFC
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В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В рамках предварительного карда россиянка Яна Сантос встретилась с представительницей Бразилии Кэрол Розой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильянки раздельным решением судей. Таким образом, Сантос потерпела восьмое поражение в смешанных единоборствах и третье подряд в UFC. Также на её счету 14 побед.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.

Основной кард

Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов;
Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
Макс Гриффин — Майкл Моралес;
Ариане Липски — Мелисса Гатто;
Исмаэль Бонфим — Бенуа Сен-Дени;
Абдул Разак Альхассан — Брунно Феррейра

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Яна Сантос - Кэрол Роза (W)
02 июля 2023, воскресенье. 00:40 МСК
Окончено
SD
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