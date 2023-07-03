Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер: Усик боится меня

Уайлдер: Усик боится меня
Комментарии

Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, что украинец Александр Усик избегает боя с ним.

«Этот человек боится меня. Он так много раз избегал боя со мной. Пусть не ведёт себя так, будто я не знаю. Я занимаюсь этим бизнесом, я знаю. Ему много раз предлагали много денег за бой со мной, но он отказывался», — приводит слова Уайлдера The Sun.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бой с британцем Энтони Джошуа. В активе Уайлдера 43 победы, 42 из которых нокаутом, ничья и два поражения.

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года и выиграл у Джошуа раздельным решением судей. Всего в активе украинца 20 поединков в профессиональной карьере и 20 побед в них.

Материалы по теме
Цыгану весело и без Усика. Фьюри хочет лупить чемпионов UFC на своей территории
Цыгану весело и без Усика. Фьюри хочет лупить чемпионов UFC на своей территории

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023