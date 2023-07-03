Уайлдер: Усик боится меня

Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, что украинец Александр Усик избегает боя с ним.

«Этот человек боится меня. Он так много раз избегал боя со мной. Пусть не ведёт себя так, будто я не знаю. Я занимаюсь этим бизнесом, я знаю. Ему много раз предлагали много денег за бой со мной, но он отказывался», — приводит слова Уайлдера The Sun.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бой с британцем Энтони Джошуа. В активе Уайлдера 43 победы, 42 из которых нокаутом, ничья и два поражения.

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года и выиграл у Джошуа раздельным решением судей. Всего в активе украинца 20 поединков в профессиональной карьере и 20 побед в них.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри