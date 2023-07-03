Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Тим Сильвия: уничтожил бы Нганну на своём пике
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Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе американец Тим Сильвия высказался о звёздном камерунце Фрэнсисе Нганну.
«Я не считаю, что Фрэнсис так уж хорош. Он – монстр с тяжёлыми руками, но он бьёт от бедра и делает безумный замах. Если он попадает по вам, вы засыпаете, но такие техничные бойцы, как Джон Джонс и Стипе Миочич, способны нанести ему ещё одно поражение. Вы видели, что произошло в бою с Ганом. Он ничего не смог сделать с ним в стойке, и ему пришлось валить его.
Я бы уничтожил его на своём пике. Да, сейчас он побил бы меня, но, если бы могли вернуться в прошлое и сразиться в расцвете сил, я бы его уничтожил. Он слишком безумно дерётся, я был более обученным ударником», – сказал Сильвия в интервью Submission Radio.
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