Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Тим Сильвия: уничтожил бы Нганну на своём пике

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Тим Сильвия: уничтожил бы Нганну на своём пике
Комментарии

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе американец Тим Сильвия высказался о звёздном камерунце Фрэнсисе Нганну.

«Я не считаю, что Фрэнсис так уж хорош. Он – монстр с тяжёлыми руками, но он бьёт от бедра и делает безумный замах. Если он попадает по вам, вы засыпаете, но такие техничные бойцы, как Джон Джонс и Стипе Миочич, способны нанести ему ещё одно поражение. Вы видели, что произошло в бою с Ганом. Он ничего не смог сделать с ним в стойке, и ему пришлось валить его.

Я бы уничтожил его на своём пике. Да, сейчас он побил бы меня, но, если бы могли вернуться в прошлое и сразиться в расцвете сил, я бы его уничтожил. Он слишком безумно дерётся, я был более обученным ударником», – сказал Сильвия в интервью Submission Radio.

Материалы по теме
Нганну – об эмиграции в Европу: мне объясняли, что такое MMA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023