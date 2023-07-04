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Габдуллин назвал россиянина, которого считает следующим чемпионом UFC

Габдуллин назвал россиянина, которого считает следующим чемпионом UFC
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Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин назвал российского бойца UFC, который, по его мнению, станет чемпионом в престижнейшей организации мира.

«Шансы хорошие у Сергея Павловича, я считаю. Ему нужно правильно тактически подойти к поединку с Джоном Джонсом. И ему там нужно будет не силами меряться, а просто тактически и ментально его переиграть. У Сергея сегодня есть абсолютно всё, чтобы стать чемпионом UFC. У него очень большие шансы. Если у Анкалаева появится такая возможность в ближайшее время, он тоже её реализует», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.

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