Габдуллин назвал россиянина, которого считает следующим чемпионом UFC
Поделиться
Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин назвал российского бойца UFC, который, по его мнению, станет чемпионом в престижнейшей организации мира.
«Шансы хорошие у Сергея Павловича, я считаю. Ему нужно правильно тактически подойти к поединку с Джоном Джонсом. И ему там нужно будет не силами меряться, а просто тактически и ментально его переиграть. У Сергея сегодня есть абсолютно всё, чтобы стать чемпионом UFC. У него очень большие шансы. Если у Анкалаева появится такая возможность в ближайшее время, он тоже её реализует», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.
Комментарии
- 4 июля 2023
-
11:19
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:49
-
08:15
-
07:49
-
07:27
-
04:22
-
00:57
- 3 июля 2023
-
23:45
-
22:01
-
21:31
-
20:04
-
17:17
-
17:03
-
16:31
-
16:19
-
15:46
-
14:57
-
13:52
-
13:25
-
12:50
-
11:57
-
11:40
-
10:45
-
10:08
-
09:53
-
09:38
-
09:34
-
07:50
-
06:50
-
06:30
-
06:06
Партнерский контент