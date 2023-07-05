Мендес: Уайт не стал убирать Хабиба из пула тестирования USADA в надежде на возвращение

Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о том, что глава промоушена Дана Уайт не стал убирать россиянина из пула тестирования USADA после того, как тот объявил о завершении карьеры.

«Дана Уайт не стал убирать Хабиба из пула тестирования USADA, так как надеялся, что Нурмагомедов вернётся в ММА. Но Хабиб был сыт по горло этими тестированиями. Поэтому он сказал Дане, что больше не хочет тестироваться и что он не вернётся. Хабиба навещали допинг-офицеры в течение восьми месяцев после завершения карьеры», — сказал Мендес в своём подкасте.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были добыты в промоушене UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой состоялся в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке: