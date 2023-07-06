У Бо Никала сменился соперник за несколько дней до UFC 290

За несколько дней до вечера боёв UFC 290, который пройдёт 8 июля в Лас-Вегасе, у американского бойца в среднем весе Бо Никала поменялся противник, сообщает ESPN. Вместо Трезеана Гора в поединке выступит Вэл Вудбёрн. Гор во вторник сообщил, что получил травму ладьевидной кости и ему может потребоваться операция на запястье.

27-летний Никал считается восходящей звездой UFC. Уроженец Колорадо провёл на данный момент четыре боя в смешанных единоборствах и выиграл все поединки. В UFC Никал дебютировал в марте, победив Джейми Пикетта.

29-летний Вудбёрн за карьеру провёл семь поединков в ММА и во всех одержал победы. Для уроженца Флориды предстоящий бой станет дебютным в UFC. Ранее планировалось участие Вудбёрна в претендентской серии Даны Уайта в августе.