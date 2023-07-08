Тактаров: сейчас Волков сильнее, чем Павлович. Я бы хотел, чтобы их бой был за титул

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о возможном поединке российских бойцов Сергея Павловича и Александра Волкова, выступающих в тяжёлом дивизионе UFC.

«В тяжёлом весе сейчас четыре топа, включая Волкова и Павловича, и группа сильных ребят, которых нельзя причислять к топам. Я пользуюсь информацией, которую мне давали спарринг-партнёры Волкова и Павловича, люди, работавшие с ними несколько лет назад. Исходя из этих мнений и даю свои прогнозы. Сейчас Волков сильнее, чем Павлович. Если бы у них был бой, Волков был бы лучше в стойке и в партере и не хуже в борьбе — при всём уважении к Павловичу, которого я также считаю нашим будущим и очень перспективным бойцом.

Когда Волков уйдёт, мы все будем на него молиться в тяжёлом весе. Я бы хотел полного доминирования российских бойцов, и чтобы если бой Волкова с Павловичем состоится, то за титул. Чтобы они оба заработали большие деньги, а мы с вами гордились, что это наш финал. Павловича я лично не знаю, Волков мне ближе. Я вижу, как он совершенствуется, как окреп психологически. Дважды побывав у него в углу, я понял, насколько силён этот человек, когда подходит к бою в правильной кондиции», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.