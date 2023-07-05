Павлович обратился к фанатам после выхода на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович в своём телеграм-канале высказался после выхода на первое место в обновлённом рейтинге бойцов в тяжёлом весе UFC.
«Какие мысли по этому поводу, друзья? Что на этот раз UFC придумает?» — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 4 июля, стало известно, что Павлович поднялся со второго места на первое. Ранее на первой позиции находился французский боец Сириль Ган, опустившийся теперь на вторую строчку. В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий изменений не произошло: возглавляет его Джон Джонс, затем идёт австралиец Александр Волкановски. Топ-3 замыкает россиянин Ислам Махачев.
Павлович, дебютировавший в смешанных единоборствах в 2018 году, сейчас провёл 20 поединков в ММА. На счету 31-летнего россиянина 19 побед и лишь одно поражение.
- 5 июля 2023
-
00:38
-
00:27
- 4 июля 2023
-
23:46
-
23:23
-
22:20
-
22:05
-
21:23
-
20:20
-
18:44
-
18:31
-
17:22
-
16:35
-
15:47
-
14:52
-
13:57
-
12:55
-
12:43
-
11:19
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:49
-
08:15
-
07:49
-
07:27
-
04:22
-
00:57
- 3 июля 2023
-
23:45
-
22:01
-
21:31
-
20:04
-
17:17
-
17:03
-
16:31