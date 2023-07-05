Павлович обратился к фанатам после выхода на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович в своём телеграм-канале высказался после выхода на первое место в обновлённом рейтинге бойцов в тяжёлом весе UFC.

«Какие мысли по этому поводу, друзья? Что на этот раз UFC придумает?» — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 4 июля, стало известно, что Павлович поднялся со второго места на первое. Ранее на первой позиции находился французский боец Сириль Ган, опустившийся теперь на вторую строчку. В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий изменений не произошло: возглавляет его Джон Джонс, затем идёт австралиец Александр Волкановски. Топ-3 замыкает россиянин Ислам Махачев.

Павлович, дебютировавший в смешанных единоборствах в 2018 году, сейчас провёл 20 поединков в ММА. На счету 31-летнего россиянина 19 побед и лишь одно поражение.