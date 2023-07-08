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Тактаров: Джонс и Миочич проведут друг с другом 3-4 боя, чтобы избегать русских кувалд

Тактаров: Джонс и Миочич проведут друг с другом 3-4 боя, чтобы избегать русских кувалд
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о титульном бое UFC в тяжёлом весе между 35-летним Джоном Джонсом и 40-летним Стипе Миочичем, который пройдёт на UFC 295 11 ноября.

«Как я и предполагал, Джону Джонсу дали бой не с Сергеем Павловичем, а со Стипе Миочичем. Шансы в этом противостоянии вижу как 50 на 50. Оба умные бойцы, но при этом уже достаточно возрастные. Джонс уже закрыл свой гештальт, завоевав титул в тяжёлом весе, и на предстоящий бой он не будет так сильно мотивирован. В то же время у Миочича огромная мотивация вернуть себе титул в бою с таким соперником.

Но при этом Александр Волков и Сергей Павлович крайне опасны для них обоих, поэтому они максимально долго будут избегать встреч с российскими тяжеловесами. Они будут между собой устраивать по три-четыре боя, понимая, что они будут лучше продаваться и ты получишь меньше увечий, чем от двух русских кувалд. Зачем башку подставлять под такое? Нормальный человек под эти танки не полезет. Поэтому Джонс и Миочич будут использовать все словесные хитрости, чтобы избежать противостояний с русскими», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

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