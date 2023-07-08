Волкановски — Родригес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 8 на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 290, в главном поединке которого встретятся австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом UFC в полулёгком весе, и Яир Родригес, представляющий Мексику. Поединок между Волкановски и Родригесом начнётся не ранее 7:00 мск.
Мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки спортивного шоу можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет детально освещать UFC 290.
В смешанных единоборствах в активе Волкановски 27 боёв, в которых он одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков. Им было добыто 15 побед (пять нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием признали несостоявшимся.
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