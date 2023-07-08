Райан Гарсия может сразиться за титул чемпиона мира в новом дивизионе

Оскар де ла Хойя, промоутер американского легковеса Райана Гарсии (23-1, 19 KO), сообщил, что его подопечный может сразиться за чемпионский титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) этой осенью.
«Только что узнал, что Райан Гарсия вернётся осенью. Доступны два чемпионских боя в первом полусреднем весе. Вторжение началось!» – написал де ла Хойя в социальных сетях.
Райану Гарсии 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.
Единственное поражение Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.
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