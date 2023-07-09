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Опубликованы судейские записки боя Пантожа — Морено

Опубликованы судейские записки боя Пантожа — Морено
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках соглавного боя мексиканец Брэндон Морено проводил защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе против бразильца Александра Пантожи.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Были опубликованы судейские записки боя. Один из судей дал победу Морено со счётом 49:46, тогда как оба других судьи дали небольшое преимущество Пантоже со счётом 48:47.

Судейский записки боя Пантожа — Морено

Судейский записки боя Пантожа — Морено

В активе Брэндона Морено 31 бой, в которых он одержал 21 победу, потерпел восемь поражений и два боя свёл вничью. Свом последние два боя мексиканец выиграл.

У Пантожи в профессиональной карьере 28 побед и шесть поражений. Бразилец выиграл предыдущие три поединка.

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