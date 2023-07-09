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Алекс Волкановски прокомментировал победу над Яиром Родригесом

Алекс Волкановски прокомментировал победу над Яиром Родригесом
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного боя чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

После окончания поединка австралиец прокомментировал его итоги. «Всё дело в том, что нужно делать то, чего от тебя не ждут. Я понимал, насколько опасен Яир. Если честно, я побаивался его ударов. Думал об этом и, может быть, подсознательно накручивал себя, и это позволило мне подойти более мотивированным к бою. Я король этого дивизиона, меня никто не сможет остановить. Конечно, знал, что Родригес очень силён на ногах, поэтому менял уровни своих атак. На следующей неделе я вернусь в зал, у меня впереди ещё много работы», — сказал Волкановски после боя.

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