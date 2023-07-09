Дана Уайт: Родригес доставал Волкановски классными ударами, но тот был готов рубиться

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал итоги титульного поединка полулёгкого дивизиона на проходившем в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) турнире по смешанным единоборствам UFC 290. В главном бою вечера действующий и неоспоримый чемпион полулёгкого дивизиона Александр Волкановски провёл очередную защиту титула в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.

«Алекс выглядел здорово. Один удар его потряс, но он продолжил идти вперёд. У Яира по ходу боя иногда получалось доставать Волкановски классными ударами, но Алекс был готов рубиться и в стойке. Это был выдающийся уровень.

Что касается будущего Алекса и его возможного боя в лёгком весе, то ему сейчас предстоит операция. Посмотрим, как всё пройдёт, но сейчас он в таком положении, что мы не можем ему указывать. Он уже столько раз доказал своё величие! Какой бой он захочет после возвращения, тот мы и организуем», — сказал Уайт на пресс-конференции.