Дана Уайт: Родригес доставал Волкановски классными ударами, но тот был готов рубиться

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал итоги титульного поединка полулёгкого дивизиона на проходившем в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) турнире по смешанным единоборствам UFC 290. В главном бою вечера действующий и неоспоримый чемпион полулёгкого дивизиона Александр Волкановски провёл очередную защиту титула в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.
«Алекс выглядел здорово. Один удар его потряс, но он продолжил идти вперёд. У Яира по ходу боя иногда получалось доставать Волкановски классными ударами, но Алекс был готов рубиться и в стойке. Это был выдающийся уровень.
Что касается будущего Алекса и его возможного боя в лёгком весе, то ему сейчас предстоит операция. Посмотрим, как всё пройдёт, но сейчас он в таком положении, что мы не можем ему указывать. Он уже столько раз доказал своё величие! Какой бой он захочет после возвращения, тот мы и организуем», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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