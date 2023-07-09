Идеальное доминирование в стиле Хабиба. Волкановски сохранил чемпионский титул

В Лас-Вегасе на арене «T-Mobile» в рамках Международной бойцовской недели состоялся номерной турнир UFC 290. В главном событии вечера действующий и неоспоримый чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски проводил очередную защиту титула в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом.

Яир подошёл к главному поединку в профессиональной карьере в статусе временного чемпиона, который завоевал в поединке с Джошем Эмметтом в феврале этого года. Причём это была первая победа Родригеса сабмишеном в UFC. До того мексиканец прошёл Брайана Ортегу благодаря травме соперника и закрыл этим результатом поражение от Макса Холлоуэя.

Волкановски, в свою очередь, уже перебил всех претендентов, а некоторых и не один раз, и успел совершить неудачную вылазку в лёгкий вес. Там австралиец проиграл россиянину Исламу Махачеву, но не пожелал брать паузу и принял бой на июль, заявив, что хочет оставаться активным. Стоит отметить, что поражение от Махачева стало для Волкановски первым в UFC, но Алекс не отказался от идеи забрать пояс в другой весовой категории и не забывает напоминать об этом всем.

Во многом из-за настойчивого желания Волкановски снова подраться в лёгком дивизионе эксперты осторожно выражали предположения, что Алексу не хватит мотивации опять биться в своём весе, и намекали на возможный апсет. Такую мысль высказывал и сам Яир Родригес, хотя Волкановски перед боем, конечно, заверил, что размажет соперника, и призвал болельщиков не переживать за его настрой.

На самом деле у Волкановски были причины опасаться Родригеса, всё же мексиканец довольно быстр и у него очень разнообразный арсенал ударов, так что чемпиону не стоило расслабляться перед боем.

Первый раунд начался очень осторожно, совсем без точных ударов и с постоянным движением по кругу. Зато первая же неаккуратная попытка Родригеса пробить ногой в корпус привела к тому, что Волкановски уронил мексиканца в партер и забрал контроль, а затем начал методично разбивать Яира. Алекс грамотно лишил Родригеса пространства и вообще не позволял сопернику вырваться. Мексиканец смог посечь чемпиона локтями, но раунд Родригес проиграл вчистую.

Во второй пятиминутке Яир стал действовать активнее, больше выбрасывал ударов. Проблема была в том, что Волкановски классно защищался и снова при первой же небольшой ошибке Родригеса пригвоздил его к сетке и перевёл бой в партер, где пустил кровь сопернику. Физическая сила Волкановски в первых раундах играла очень большую роль, потому что Алекс без проблем укладывал соперника на канвас и методично уничтожал его в граунд-энд-паунд до самого гонга.

Поначалу Волкановски чётко следовал геймплану. Не застаивался, менял стойки, гасил скорость Родригеса и уводил бой в партер, понимая свои преимущества. Однако в третьем раунде Алекс решил потягаться с Яиром в стойке и пропустил несколько приличных ударов. Родригес после такого начала воодушевился, но здесь Волкановски показал мексиканцу, что в этой игре есть уровни. Несколько мощных попаданий в голову, в корпус, очередной перевод в партер и уничижение.

Волкановски в очередной раз доказал, что в полулёгком весе у него нет соперников и у него хватает мотивации, чтобы сносить новых претендентов. Шикарный бой Алекса, который показал, кто действительно должен быть первым номером рейтинга P4P.