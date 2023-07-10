Рэпер KSI обратился к Волкановски, победившему техническим нокаутом Родригеса
Поделиться
Известный рэпер Оладжиде Олайинка Уильямс «Джей-Джей» Олатунджи, более известный как KSI, обратился к австралийскому бойцу смешанных единоборств, чемпиону UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александру Волкановски.
«Другой уровень», — написал KSI под одним из сообщений Волкановски в социальных сетях.
Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с мексиканцем Яиром Родригесом. Поединок проходил в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Противостояние завершилось победой Александра техническим нокаутом в третьем раунде. После окончания боя появились судейские записки поединка. Все три судьи отдали оба полностью завершившихся раунда австралийскому чемпиону.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2023
-
10:54
-
09:59
-
09:20
-
07:50
-
07:30
-
00:57
-
00:43
- 9 июля 2023
-
23:54
-
22:10
-
21:45
-
20:53
-
19:34
-
19:03
-
18:45
-
18:05
-
17:17
-
16:55
-
16:15
-
15:40
-
15:00
-
14:35
-
11:13
-
10:37
-
10:24
-
09:59
-
09:44
-
09:30
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:32
-
08:06
-
07:58
-
07:49
-
07:24
Партнерский контент