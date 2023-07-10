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Рэпер KSI обратился к Волкановски, победившему техническим нокаутом Родригеса

Рэпер KSI обратился к Волкановски, победившему техническим нокаутом Родригеса
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Известный рэпер Оладжиде Олайинка Уильямс «Джей-Джей» Олатунджи, более известный как KSI, обратился к австралийскому бойцу смешанных единоборств, чемпиону UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александру Волкановски.

«Другой уровень», — написал KSI под одним из сообщений Волкановски в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с мексиканцем Яиром Родригесом. Поединок проходил в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Противостояние завершилось победой Александра техническим нокаутом в третьем раунде. После окончания боя появились судейские записки поединка. Все три судьи отдали оба полностью завершившихся раунда австралийскому чемпиону.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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