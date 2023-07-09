Волкановски нужен только Махачев. В полулёгком весе почти нет соперников

Действующий чемпион в полулёгком весе UFC Алекс Волкановски в доминирующем стиле разнёс мексиканца Яира Родригеса на турнире UFC 290 и в очередной раз подтвердил свой статус короля дивизиона. На данный момент в этой весовой категории нет бойца, который может всерьёз посягнуть на пояс, пока там властвует Волкановски.

И тут возникает логичный вопрос — а что дальше, Алекс? Австралийцу в сентябре исполнится уже 35 лет. Это не какая-то критическая отметка, особенно в такой весовой категории, но явно пора определиться, хочет ли Волкановски дальше кошмарить полулегковесов и отгонять их от титула или намерен полноценно перейти в лёгкий вес и постарается стать двойным чемпионом.

Пока Волкановски, судя по всему, настроен работать на два фронта. Он уже заявлял, что если не получится добиться реванша с Исламом Махачевым в Абу-Даби, то готов подраться за пояс BMF с победителем боя Дастин Порье — Джастин Гэтжи. После победы над Яиром Волкановски вновь заявил о намерениях вернуться за титулом в лёгком весе: «Мне сейчас нужна операция на руке, а там посмотрим. Я всё ещё хочу пояс в лёгком весе. Я иду за ним».

На пресс-конференции Алекс подтвердил, что готов выступить в Абу-Даби, и заверил, что операция не помешает ему подготовиться. Более того, Волкановски уверен, что со второй попытки эта вершина ему покорится.

В то же время Волкановски не готов с концами уходить из полулёгкого веса. Там маячит очередная защита титула с непобеждённым проспектом Илией Топурией, который уже активно подначивает чемпиона, намекая на то, что Алекс его боится и поэтому бежит в другую весовую категорию.

«Я слышал, что Илия Топурия много болтает. Возможно, он станет следующим», — отреагировал Волкановски сразу после боя.

А потом провёл дуэль взглядов с грузинским испанцем: «Забавно, обычно все выше меня, а он такого же роста. Я сказал ему, что думал, он будет покрупнее. Яир считал, что я заброшу полулёгкий дивизион. Нет, я не буду задерживать очередь. Если в UFC решат, что бой с Топурией должен быть следующим — я хочу его раскрутить. Он ведь считает, что самый крутой в дивизионе? Я покажу, что это не так. Я хочу опасных соперников. Топурия обливает меня грязью в интервью? Замечательно! Гораздо проще бить людей по лицу, когда они обливают тебя грязью. Гарантирую, что буду очень часто бить его по лицу».

Одним Топурией планы Волкановски на полулёгкий вес тоже не ограничиваются, он хочет ещё и Мовсара Евлоева и надеется, что россиянин доберётся до него с нулём в графе поражений.

Проблема в том, что за спиной Топурии и Евлоева в этом дивизионе нет потенциально сложных конкурентов для Волкановски. Разве что вариант боя с Алджамейном Стерлингом, который планирует подниматься в весе после UFC 292. А дальше — пустота.

Намного логичнее после одной-двух защит в своём дивизионе перебраться в лёгкий вес и принять новые вызовы. Там для Алекса будет достаточно топовых соперников — помимо Махачева, это Чарльз Оливейра, Порье, Гэтжи, Майкл Чендлер, в конце концов.

Как видим, у Волкановски достаточно вариантов в обоих весовых категориях, и Дана Уайт говорит, что Алекс сам вправе выбирать, что ему делать. Дело за чемпионом, но хочется увидеть его именно среди легковесов, где больше бойцов его уровня.