Чимаев сделал предложение Камару Усману об организации их боя

Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предложил бывшему обладателю титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усману провести поединок в среднем весе (84 кг). Ранее сам Усман выражал желание подраться с Чимаевым в рамках полусредней весовой категории.
«Камару Усман, почему ты говоришь обо мне? Ты сказал, что хочешь провести бой со мной в среднем весе, что это не проблема для тебя. Ты бугимен, но я волк! Поднимайся!» — сказал Чимаев.
Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.
На счету Усмана 23 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел три поражения.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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