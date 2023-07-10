Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев сделал предложение Камару Усману об организации их боя

Чимаев сделал предложение Камару Усману об организации их боя
Аудио-версия:
Комментарии

Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предложил бывшему обладателю титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усману провести поединок в среднем весе (84 кг). Ранее сам Усман выражал желание подраться с Чимаевым в рамках полусредней весовой категории.

«Камару Усман, почему ты говоришь обо мне? Ты сказал, что хочешь провести бой со мной в среднем весе, что это не проблема для тебя. Ты бугимен, но я волк! Поднимайся!» — сказал Чимаев.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.

На счету Усмана 23 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел три поражения.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:

Материалы по теме
Сорвался очередной супербой Чимаева. Кажется, у Хамзата проблемы
Сорвался очередной супербой Чимаева. Кажется, у Хамзата проблемы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023