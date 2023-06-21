Сорвался очередной супербой Чимаева. Кажется, у Хамзата проблемы

Несколько недель назад непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев и экс-чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман начали активно раскручивать свой поединок через социальные сети. Да и другими способами. Президент промоушена Дана Уайт даже рассказывал, что Усман приезжал к нему в офис и упрашивал организовать ему бой с Борзом.

Обычно такое рвение только приветствуется, потому что промоушен всегда заинтересован в топовых боях, а тут он появился сам по себе. Однако Уайт отвечал уклончиво и говорил про промежуточный вес возможной схватки, хотя оба бойца публично заявляли, что готовы драться хоть в полусреднем, хоть в среднем весе.

Теперь информация обновилась. Сначала сам Чимаев в социальных сетях попросил дать ему бои в Париже и Абу-Даби, а теперь ещё один представитель его команды сделал упор именно на эти два турнира и отметил, что с Усманом — пока без вариантов: «Переговоры по бою с Усманом не ведутся. На данный момент Хамзату не назначили бой. Но мы хотим, чтобы он выступил на турнире в Париже или в Абу-Даби».

И вот теперь за судьбу Хамзата становится тревожно. Мы помним про длительный простой чеченского шведа. Были слухи о Пауло Косте, упоминался Роберт Уиттаккер. Однако нигде не дошло до конкретики. Версии выдвигались разные. Возможно, Чимаев собрался в средний вес и просто долго готовился? Вспомните, сколько потратил времени на переход в тяжёлый вес Джон Джонс.

Но популярный блогер MMA Guru в прошлом месяце выдвигал сразу три версии: травма, которую не стали афишировать, проблемы с USADA и, наконец, сложности с американской визой.

Последняя из перечисленных версий на фоне разговоров исключительно про Париж и Абу-Даби кажется довольно правдоподобной. К тому же в 2022 году у Чимаева уже были проблемы с визой, из-за которых бой в Джексонвилле с Гилбертом Бёрнсом оказался под вопросом. Хамзат тогда прилетел в Америку и не смог пройти пограничный контроль. Однако проблема была решена, и бой состоялся.

Проблемы с визами у бойцов с российскими корнями — это вообще крайне опасная история, которая некоторым откровенно сломала карьеру. Первым на ум приходит легковес Майрбек Тайсумов, который шёл в UFC с рекордом 7-2 и пропал. Проблемы с визой возникли раньше, чем он ушёл, но россиянин бился за пределами США. Тайсумов сетовал, что клочок бумаги не даёт ему драться с лучшими, а после 2019 года просто исчез. Спустя несколько лет он говорил, что та проблема с визой испортила ему карьеру.

Был ещё Рустам Хабилов, который тоже подавал большие надежды, но опять-таки проблемы с визой загубили ему весь потенциал. В этом году ровно из-за такой же ситуации у Хабилова сорвался бой с Bellator, куда он перешёл после ухода из UFC в 2019 году. И Рустам, и Майрбек не выступают уже четыре года в профессионалах, и это большая потеря. Есть ещё менее значимые случаи, когда с похожими проблемами сталкивались Зубайра Тухугов, Шамиль Гамзатов и Максим Гришин. Бонусом можем вспомнить Абдулманапа Нурмагомедоав, отца непобеждённого экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова, который пропустил самые важные бои сына.

Хамзат Чимаев на сегодняшний день очень важный актив для UFC. Яркий, харизматичный боец, который активен в социальных сетях и способен устраивать шоу и в октагоне, и за его пределами. Лишаться его Дана Уайт, конечно, не хочет, но практика показывает, что эту проблему крайне сложно решить. А нужен ли UFC боец, которого не привезёшь в Америку?

Если дела с визой обстоят именно так, то у Чимаева сложная ситуация. Вряд ли ему нравится застаиваться столько времени, и вряд ли он готов так уходить из главного промоушена мира. И болельщикам не хотелось бы терять Хамзата.