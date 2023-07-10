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В команде Чимаева выступили с заявлением об организации боя с Усманом

В команде Чимаева выступили с заявлением об организации боя с Усманом
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Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев не может договориться о поединке с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усманом. Об этом рассказал представитель Чимаева.

«Пока не можем договориться об этом бое. Посмотрим, что будет дальше. Вариантов соперников не так много», – приводит слова представителя Чимаева ТАСС.

Напомним, ранее Хамзат обратился к Камару, предложив ему провести бой в рамках средней весовой категории.

На счету Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. В активе Усмана 23 поединка, в которых он добыл 20 побед и потерпел три поражения.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

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