Энтони Джошуа показал актуальную форму за месяц до реванша с Уайтом

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) продолжает подготовку к реваншу с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO), который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания), и время от времени делится фото с тренировок.
Фото: из личного архива Энтони Джошуа
Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, британец победил раздельным судейским решением американского проспекта Джермейна Франклина.
Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион также победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.
Ранее Джошуа и Уайт впервые провели дуэль взглядов перед реваншем.
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