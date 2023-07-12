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Российский боец предположил, с чем связан длительный простой Хамзата Чимаева

Российский боец предположил, с чем связан длительный простой Хамзата Чимаева
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Боец RCC Тимур Нагибин поделился мнением о затянувшемся простое шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Последний бой Чимаев провёл в сентябре прошлого года, когда встречался с представителем США Кевином Холландом. Хамзат его победил удушающим приёмом уже в первом раунде.

«Я не думаю, что Хамзат Чимаев не выходит из-за травм. Просто, думаю, делают ему хороший бой с каким-то топовым соперником, дают время подготовиться. Вообще считаю, что он будет грозой среднего веса. С его напором, с его борьбой и верой в себя, думаю, многого сможет добиться», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

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