«У него был нож». Боксёр Шуменов сделал заявление после избиения мужчины с ребёнком

Известный казахстанский боксёр, экс-чемпион мира по версии IBA Бейбут Шуменов прокомментировал резонансный инцидент, случившийся в одном из торговых центров Астаны (Казахстан). Шуменов обвиняется в избиении мужчины. Ссора случилась после конфликта между их детьми. Бейбут заявил, что подошёл к папе обидчика своего сына, после чего тот хотел ударить его ножом.

«Я привёз своего сына и супругу в Казахстан, они граждане США. Я хотел, чтобы он увидел родину и сам тут погулял. Мы пошли в Mega Silkway, ведь он любит играть в Happylon. Затем мы решили зайти в ресторан на втором этаже, чтобы перекусить, а в каждом ресторане есть своя игровая площадка. Мы с супругой заказали еду, а сын пошёл играть на площадку. Через некоторое время мой сын пришёл ко мне с жалобой, что его побили. Какой-то мальчик начал бить его по спине и тащить за ноги.

Сын позже рассказал, что того мальчика забрал мужчина, и показал на какого-то человека. Рядом с ним сидел другой мальчик, меньшего возраста. Я подошёл к нему, чтобы спросить, его ли сын побил моего, на что он ответил: «Да, и что? Что ты сделаешь?» Я немного не ожидал такого и опешил.

Я подошёл поближе со словами: «Что ты вообще говоришь?» После чего он взял в руки прибор, чтобы ударить меня. Потом он понял, что в его руках не нож, отпустил ребёнка и взял во вторую руку нож, попытался ударить меня и после атаки выбросил его. Будь на моём месте простой человек, он бы нанёс ему серьёзный вред здоровью», — приводит слова Шуменова Tengrinews.kz.

Экс-чемпион мира по боксу Шуменов избил мужчину с ребёнком: