Экс-чемпион мира по боксу Шуменов избил мужчину с ребёнком

Известный казахстанский боксёр, экс-чемпион мира по версии IBA Бейбут Шуменов обвиняется в избиении мужчины с ребёнком на руках. Об этом информирует Zakon.kz, ссылаясь на заместителя министра внутренних дел Казахстана Кайрата Сунтаева.

Экс-чемпион мира по боксу Шуменов избил мужчину с ребёнком:

Инцидент произошёл в одном из торговых центров Астаны. Потасовка случилась на фудкорте, предположительно из-за ссоры детей на площадке. После этого в конфликт вступили отцы, одним из которых оказался Шуменов. Второй участник ссоры, житель Астаны Азизбек Кадиров, получил телесные повреждения, после чего был направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

«Дело возбуждено по хулиганству. Там преступление небольшой тяжести пока, экспертиза покажет, мы её ждём. Шуменов был трезвый», — сказал Сунтаев.

Сунтаев также добавил, что наказан будет участковый, который изначально закрыл дело, не найдя в нём состава преступления.