Энтони Джошуа отреагировал на новость о бое Фьюри — Нганну
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа прокомментировал новость об организации поединка между действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«У меня есть три мысли. Во-первых, мне плевать, это не мой бизнес. В этом нет никакой выгоды для меня. Во-вторых, почему? Фьюри должен сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Это какой-то вздор, и он виноват в происходящем.
В-третьих, если мы говорим о бизнесе, то можно пожелать ему удачи, он делает своё дело. Если он считает это верным, то какое значение имею я?» – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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