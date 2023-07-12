Джермалл Чарло объяснил свой отказ от боя с Саулем Альваресом

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) прокомментировал свой отказ от поединка с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, изначально Джермалл считался основным кандидатом на встречу с Канело, однако поединок был отдан его брату-близнецу Джермеллу.

«Окей, я расскажу вам, как всё было. Да, я тоже подписал контракт на бой с Канело. И я отдал первенство своему брату, потому что мы оба заработаем. Мы оба заработаем, и я отдал поединок своему брату, чтобы набрать форму, люди считают, что мне нужно набрать форму», – сказал Чарло в социальных сетях.

Ранее экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Пол Малиньяджи раскритиковал организацию поединка между Альваресом и Чарло.