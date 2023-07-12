От Бивола убежал даже Канело. Скромный россиянин распугал всех претендентов

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что его клиент, чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол планирует выйти в ринг в октябре. На данный момент идут переговоры с потенциальными соперниками.

В последний раз российский чемпион защищал свой титул в ноябре 2022 года, тогда он без особых проблем одолел мексиканца Хильберто Рамиреса. После этого поединка постоянно ходили разговоры о двух поединках с приставкой «супер» с участием Дмитрия Бивола.

Первый – реванш с мексиканцем Саулем Альваресом. Канело, проигравший Биволу в первом бою, не мог успокоить своё уязвлённое эго и постоянно вызывал Дмитрия на поединок. Но до конкретных переговоров дело так и не дошло. Во-первых, у боксёров были абсолютно разные взгляды на условия реванша: Сауль хотел вновь боксировать за титул Дмитрия в полутяжёлом весе, а Бивол желал спуститься во второй средний вес и оспорить пояса мексиканца. А во-вторых, президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что его организация не санкционирует поединок ни одного российского боксёра, поэтому вариант с Канело отпал. Мексиканец не стал продолжать предпринимать попытки устроить бой в полутяжёлом весе с Биволом, а решил подраться с другим абсолютным чемпионом мира – Джермеллом Чарло. Канело и от Дмитрия сбежал, и «украл» соперника у Тима Цзю.

Не состоялся и второй супербой с участием Бивола – против чемпиона мира по трём версиям в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева. В дело вновь вмешалась политика в виде Маурисио Сулеймана, который отказался санкционировать поединок и намекнул, что Биволу нужно последовать примеру Артура – выступать под другим флагом.

«Его ситуацию нужно сесть, изучить и посмотреть. Что там правда, а что болтают. И в его команде могут болтать. Мне чётко и ясно сказали, что не дадут боксировать, если у меня только российский паспорт. Поставили перед фактом. Не знаю, разрешают ему боксировать или нет. Мне чётко и ясно дали знать, что с российским паспортом не смогу выйти в ринг. Так вопрос был поставлен для меня, не знаю почему. Мне пришлось тогда это делать. Повезло, что подошло время получать гражданство», — прокомментировал ситуацию сам Бетербиев.

В итоге Бетербиеву назначили обязательную защиту против британца Каллума Смита, которая состоится 19 августа. А Бивол по-прежнему остаётся без соперника, и даже если Дмитрий действительно выйдет на бой в октябре, то его простой составит практически год. Представитель россиянина Эдди Хирн объяснил, что Дмитрий долго не выходит в ринг ещё и по причине травмы.

«Он вернётся в ринг в октябре. Почему, по вашему мнению, он не проводил боёв? Потому что у него была травма. Он будет готов вернуться в октябре», — сказал Эдди Хирн.

Если взглянуть на рейтинг WBA в полутяжёлом весе, то вслед за Биволом идут три британца — Джошуа Буатси, Дэн Азиз и Энтони Ярд, а также американец Джо Смит. Со Смитом Бивол уже боксировал и побеждал его, Буатси и Азизу предлагали поединки с Дмитрием, но оба британца отказались. По словам Эдди Хирна, Буатси отказался от этого боя ещё в марте, хотя британцу предлагали гонорар более £ 1 млн. Азиза пригласили подраться с Биволом совсем недавно, но и от него последовал отказ.

Поэтому команда Дмитрия идёт дальше по списку. На очереди – третий номер рейтинга WBA Энтони Ярд, которому планируют сделать предложение в ближайшее время. Ярд уже дрался с двумя россиянами за титулы в полутяжёлом весе, но в обоих случаях проиграл. В 2019 году в Челябинске Энтони уступил нокаутом Сергею Ковалёву за титул WBO, а свой последний поединок провёл в январе 2023 года, где навязал конкурентный бой Артуру Бетербиеву, однако также лроиграл. Сам Бивол говорит, что Ярд становится всё лучше и лучше, поэтому, возможно, этот поединок на данный момент один из самых интересных и интригующих для Дмитрия.