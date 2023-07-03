Малиньяджи: Канело погубил сразу два мегабоя, согласившись драться с Чарло

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи раскритиковал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.
«Канело умудрился загубить два мегабоя. Не один, а сразу два. Итак, у нас есть контракт на поединок между Канело Альваресом и Джермеллом Чарло, а не Джермаллом, хотя его я всегда считал угрозой для Канело.
Этот поединок с невозмутимым видом пытаются продать по системе платных трансляций, несмотря на то что Джермелл выступает на два дивизиона ниже. И так мы узнали, что не увидим мегабой Канело и Дэвида Бенавидеса. И так у нас отняли бой Джермелла Чарло и Тима Цзю», – сказал Малиньяджи в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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