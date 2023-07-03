Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малиньяджи: Канело погубил сразу два мегабоя, согласившись драться с Чарло

Малиньяджи: Канело погубил сразу два мегабоя, согласившись драться с Чарло
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи раскритиковал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.

«Канело умудрился загубить два мегабоя. Не один, а сразу два. Итак, у нас есть контракт на поединок между Канело Альваресом и Джермеллом Чарло, а не Джермаллом, хотя его я всегда считал угрозой для Канело.

Этот поединок с невозмутимым видом пытаются продать по системе платных трансляций, несмотря на то что Джермелл выступает на два дивизиона ниже. И так мы узнали, что не увидим мегабой Канело и Дэвида Бенавидеса. И так у нас отняли бой Джермелла Чарло и Тима Цзю», – сказал Малиньяджи в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Тим Цзю: Канело избегает Бенавидеса, Чарло избегает Цзю
Материалы по теме
Бивола и Цзю «кинули». Бокс потерял два грандиозных боя из-за трусости
Бивола и Цзю «кинули». Бокс потерял два грандиозных боя из-за трусости
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023