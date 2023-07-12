«Чувствую, что мне снова 21 год». Дональд Серроне дал совет бойцам, завершившим карьеру

Бывший боец UFC американец Дональд Серроне, в середине июля официально включённый в Зал славы организации, рассказал о жизни после завершения профессиональной карьеры.

«Прямо сейчас я имею дело со всем дерьмом, запрещённым Американским антидопинговым агентством, и чувствую, что мне снова чёртов 21 год. Вы понимаете, о чём я говорю. Я обращаюсь к вам, бойцы, которые ушли: садитесь на ТРТ (тестостерон-заместительная терапия. – Прим. «Чемпионата») и ставьте свою жену в безвыходное положение, потому что вам будет снова 18 лет», – сказал Серроне в интервью MMAJunkie.

Напомним, Серроне объявил о завершении карьеры в июле прошлого года, когда проиграл на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде соотечественнику Джиму Миллеру.