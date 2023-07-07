Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андерсон Силва, Жозе Альдо и Дональд Серроне введены в Зал славы UFC

Андерсон Силва, Жозе Альдо и Дональд Серроне введены в Зал славы UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильские бойцы смешанных единоборств Андерсон Силва, Жозе Альдо, а также американец Дональд Серроне были введены в Зал славы UFC. Об этом информирует пресс-служба американского промоушена. Кроме того, членами Зала славы стали американцы Дженс Пулвер и Робби Лоулер.

UFC поделился четырьмя фото с церемонии награждения (на снимках Альдо, Лоулер, Серроне и Пулвер).

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Силва обладает самой длинной победной серией в истории UFC (16 побед подряд). В общей сложности на его счету 34 победы и 11 поражений. Альдо провёл в ММА 39 поединков, в которых одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. На счету Серроне 36 побед и 17 поражений.

Пулвер стал самым молодым бойцом в лёгком дивизионе UFC, выигравшим чемпионский пояс. Всего в UFC он провёл девять боёв. На его счету шесть побед, два поражения, одна ничья.

В активе Лоуоера 29 побед и 16 поражений в смешанных единоборствах.

7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:

Материалы по теме
Кормье: Ковбоя Серроне не должно быть в Зале славы UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023