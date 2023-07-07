Андерсон Силва, Жозе Альдо и Дональд Серроне введены в Зал славы UFC

Бразильские бойцы смешанных единоборств Андерсон Силва, Жозе Альдо, а также американец Дональд Серроне были введены в Зал славы UFC. Об этом информирует пресс-служба американского промоушена. Кроме того, членами Зала славы стали американцы Дженс Пулвер и Робби Лоулер.
UFC поделился четырьмя фото с церемонии награждения (на снимках Альдо, Лоулер, Серроне и Пулвер).
Фото: UFC
Фото: UFC
Фото: UFC
Фото: UFC
Силва обладает самой длинной победной серией в истории UFC (16 побед подряд). В общей сложности на его счету 34 победы и 11 поражений. Альдо провёл в ММА 39 поединков, в которых одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. На счету Серроне 36 побед и 17 поражений.
Пулвер стал самым молодым бойцом в лёгком дивизионе UFC, выигравшим чемпионский пояс. Всего в UFC он провёл девять боёв. На его счету шесть побед, два поражения, одна ничья.
В активе Лоуоера 29 побед и 16 поражений в смешанных единоборствах.
7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:
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