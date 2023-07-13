Волкановски: надеюсь, Топурия верит в то, о чём он говорит

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался по поводу непобеждённого грузина Илии Топурии, который ранее выражал уверенность в своей победе в поединке с ним.

«Я не против этого парня, но то, о чём он говорит, просто не имеет смысла. Он говорит, что победит меня, но ничем это не подкрепляет. Он вообще видел, как я дерусь?

Я не знаю, верит ли он в то, что говорит, но хочется надеяться, что верит. Может быть, он действительно уверен в себе и просто не умеет объяснять?» — приводит слова Волкановски BJPenn.

Напомним, в смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.

Илие Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия единогласным решением победил американца Джоша Эмметта.