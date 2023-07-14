Тактаров рассказал о бое с Масиасом на UFC 6, который многие считают договорным

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о самом странном бое в своей карьере. В полуфинале турнира UFC 6 Тактаров за девять секунд одержал победу над Энтони Масиасом. Обсуждения после этого боя не утихали несколько лет — многие считали бой договорным.

«Второй бой я должен был проводить с Пэтом Смитом. Вместо него выпустили Энтони Масиаса, у которого был тот же менеджер Бадди Элбин, что и у меня. Сейчас такое тоже бывает, как, например, в бою Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. В то время Элбин был главным промоутером, который отбирал бойцов в UFC. Он сменил на этом посту Арта Дэйви, и все хотели под него подписаться. Бадди хотел протолкнуть своих ребят, с которых он брал больше процентов. С Масиаса он брал не меньше половины, а с меня 40 процентов.

За них я сражался, потому что он хотел больше. Масиас вышел, прыгнул мне в ноги, а я его сразу задушил. До этого он приезжал к нам в зал, и мы с ним два раза спарринговали. Он меня постоянно об этом просил, но ничего особенного собой не представлял ни в ударной технике, ни в борьбе. По весу я тоже его превосходил, поэтому проблем с ним не было. Он проиграет мне и опять хочет, проиграет – опять хочет. Был очень надоедливый. Потом мы с ним подружились, и он оказался нормальным парнем», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.