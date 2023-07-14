Мухаммад Мокаев встретится с Тимом Эллиоттом на турнире UFC 294

Журналист Марсель Дорф сообщил, что британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев встретится с американцем Тимом Эллиоттом на турнире UFC 294.
«Ваш первый бой на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) подтверждён официально. Любимец болельщиков Тим Эллиотт (#10) сразится с непобеждённым проспектом Мухаммадом Мокаевым (#11) в наилегчайшем весе 21 октября на Etihad Arena», — написал Дорф в своём «твиттере».
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.
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