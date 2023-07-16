«Отказался бы только безумец». Отец Фьюри объяснил организацию боя с Нганну

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, прокомментировал организацию поединка сына против бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это лучший вариант и подарок для обоих парней. Отличная идея и великолепное зрелище, оба парня заработают. Это поединок на стыке видов спорта, и это делает его привлекательным.

Думаю, публике нужно это, есть большой интерес. В боксе сейчас затишье, а такие поединки интересны. Это хороший бизнес-ход, и многие промоутеры будут завидовать. Вы были бы безумцем, если бы отказались от такого. Вечер получится чудесным, а победителями станут зрители», – приводит слова Фьюри издание Give me Sport.