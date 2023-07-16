Дмитрий Бикрев: Конор — большой фанат Владимира Владимировича

Российский боец Дмитрий Бикрев, являющийся чемпионом в весе до 77 кг в отечественном промоушене AMC Fight Nights, рассказал, какое участие принял в приезде именитого бойца Конора Макгрегора в Москву в 2018 году.
«Поучаствовал ли я в приезде Конора в Москву? Да. Мне позвонил мой менеджер, спросил, сможем ли мы его привезти, а у меня есть друзья в администрации. Меня спросили только: «Ты, правда, с ним на контакте?» Я сказал, что да. Мы взяли письмо официальное и его пригласили официально.
На самом деле Конор — большой фанат Владимира Владимировича. И о России он очень хорошо отзывается. Я с ним общался — это другой человек. Картинка совсем другая. Он улыбается, шутит, с ним комфортно в одной компании находиться», — приводит слова Бикрева «Матч ТВ».
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