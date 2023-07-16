Менеджер Макгрегора: мы не исключаем, что Конор в будущем может уйти в WWE

Менеджер звёздного ирландского бойца Конора Макгрегора Оди Аттар сообщил, что его клиент, возможно, перейдёт в реслинг-компанию WWE.
«Нельзя исключать его переход в WWE. Думаю, что он не только является лицом бойцовской индустрии, он — шоумен.
Он может сделать этот переход ради своей семьи, у него уже четыре ребёнка. Так что да, ничего нельзя исключать», — приводит слова Аттара Daily Mail.
В апреле нынешнего года материнская компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела реслинг-промоушен WWE.
Как отмечает Endeavour, в ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 млрд, куда будут входить как UFC, так и WWE.
Президент UFC Дана Уайт заявил, что перекрёстных поединков между бойцами его лиги и спортсменами, выступающими в реслинг-промоушене WWE, не планируется.
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