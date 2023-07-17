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Джейк Пол: обещаю стать первым, кто нокаутирует Нейта Диаза

Джейк Пол: обещаю стать первым, кто нокаутирует Нейта Диаза
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался по поводу своего поединка с американцем Нейтом Диазом.

«Я возвращаюсь с местью, наполненный тем голодом, который был у меня в начале спортивной карьеры, чтобы доказать людям, на что я способен.

Я вернулся в джунгли, стал лучше, тренировался, и теперь этот лев выйдет и разорвёт этого парня. Ему придётся заплатить — ему придётся заплатить за всю эту тяжёлую работу, за все эти жертвы, которые я принёс в этом лагере. Обещаю стать первым, кто нокаутирует Нейта Диаза», — приводит слова Пола BJ Penn.

Бой Пола и Нейта Диаза состоится 5 августа в Далласе (США). В начале января 2023 года стало известно, что Джейк подписал контракт с лигой PFL.

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