Джейк Пол: готов провести бой с Макгрегором по правилам ММА

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, выразил желание провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Когда я нокаутирую Нейта Диаза, думаю, Конор Макгрегор сам захочет встретиться со мной, чтобы получить хорошие деньги. Однако он будет нокаутирован. Мы можем провести бой в PFL. Я не раз говорил, что готов драться с Конором по любым правилам. Я готов провести поединок по правилам ММА, я не боюсь. Всё, что мне нужно, так это немного джиу-джитсу и удары ногами. И я так думаю, что легко справлюсь с этим», — приводит слова Пола talkSPORT.

Бой Пола и Нейта Диаза состоится 5 августа в Далласе (США). В начале января 2023 года стало известно, что Джейк подписал контракт с лигой PFL.

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