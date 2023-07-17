Истеле Нунес, травмированной в бою с Дудаковой, вправили руку

Представительница Бразилии Истела Нунес, получившая тяжёлую травму уже на первой минуте поединка с россиянкой Викторией Дудаковой на турнире UFC on ESPN 49, избежала перелома руки. Об этом сообщает MMA Fighting.

Сообщается, что Нунес получила задний вывих локтевого сустава, который позже был вправлен. О повреждении связок и необходимости хирургической операции не сообщается.

Напомним, бой завершился уже на 34-й секунде в первом раунде. Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки шесть выигранных поединков.

Ранее сама Дудакова прокомментировала первую победу в рамках престижнейшего промоушена мира.